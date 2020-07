Emergenza migranti in Italia. Si teme un esodo dalla Tunisia, c’è il rischio di tensioni sociali (Di lunedì 27 luglio 2020) Emergenza migranti, in Italia si temono tensioni sociali. La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese a Tunisi per risolvere il problema degli sbarchi. L’Emergenza migranti sta mettendo a dura prova un’Italia già fortemente prova dall’Emergenza coronavirus e dalla crisi economica. La situazione è incandescente e dalle parti del Viminale è maturata la consapevolezza che serve stringere le maglie per evitare di alimentare il malcontento sociale. Roma 10/09/2019 – voto sulla fiducia al Governo / foto Samantha Zucchi/Insidefoto/Image nella foto: Luciana LamorgeseEmergenza migranti, in Italia la ... Leggi su newsmondo

LegaSalvini : #LAMPEDUSA CON VIRUS E MIGRANTI, LA PROTESTA CLAMOROSA - fattoquotidiano : Migranti, il sindaco di Lampedusa: “Situazione ingestibile, lo stato d’emergenza lo dichiaro io. Salvini? Bugiardo,… - Agenzia_Ansa : Il sindaco di Lampedusa, Totò Martello lancia l'allarme: 'Situazione ingestibile sull'isola, se il governo non proc… - liger57 : RT @Sabrina67408695: Il governo gioca con il fuoco'. Sbarcano altri migranti infetti ?????????????? - spinassunta : RT @GagliardoneS: Amava i migranti, si spellava le mani per Cesarini, Rakete e il governo sbarcaiolo. Oggi, Totò di Lampedusa li caccia dal… -