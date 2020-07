Come può cambiare (in meglio) il futuro del lavoro (Di lunedì 27 luglio 2020) Jason Wingard è un professore di Human capital management alla Columbia University e di recente ha pubblicato un bell’articolo in cui spiega perché, con la crisi creata dal Covid-19, molti imprenditori hanno messo in campo delle strategie innovative per affrontare al meglio il futuro del lavoro. Come dire: questa, nella sua tragedia, può essere l’occasione per fare dei pensieri nuovi, costruttivi. E così il professore indica 4 «pilastri», come li chiama lui, che potrebbero essere i punti da cui partire per migliorare il nostro modo di lavorare. Leggi su vanityfair

borghi_claudio : Ma dopo la smentita del ministero il sole 24 ore ha abbozzato o ha tenuto il punto? Un titolo come quello di ieri n… - Marcozanni86 : Ma sì suvvia, avevano solo un piccolo problema di indebitamento estero in dollari, moneta che il Libano non può sta… - diegofornero : Al di là della salvezza, resta il fatto che il Toro puó sbagliare o azzeccare la stagione ma il salto di qualità -… - atestaltasempre : RT @lupecchioli: Mi sapete dire, voi cantori del #RecoveryFund, in quale azienda è considerata una vittoria che gli investimenti siano deci… - Meron41618397 : @LuigiMargoni Certamente ma non può, come hanno fatto, esigere che io stia lì a spiegargli tutto. Io non ho vissut… -

Ultime Notizie dalla rete : Come può Anche una tre volumi può trasportare un frigorifero! autoblog.it