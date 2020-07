Caso Fontana, una domandina agli elettori (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Caso Fontana ci pone di fronte al grande problema della democrazia italiana. La tentazione della scorciatoia giudiziaria per esimerci dal giudizio elettorale. Chiariamo. In un paese normale un politico con i soldi nei paradisi fiscali, legalmente scudati e quindi in precedenza illecitamente detenuti, sparisce dalla scena in poche settimane. E già questo sarebbe un bel sollievo. Ma proprio come negli Usa Trump e il trumpismo non si battono con l’impeachment ma con il giudizio politico degli elettori repubblicani sulla gestione della pandemia, così sarà da noi. Noi lo sappiamo, abbiamo vissuto la stagione di Mani Pulite. Abbiamo visto il ‘cinghialone’ fuggire e il suo glorioso partito, ridotto ad una banda di masnadieri, dissolversi come Macondo nel suo centesimo anno di solitudine. Abbiamo visto ... Leggi su ilfattoquotidiano

