Casi camici, "Le accuse a Fontana stanno in piedi, ma i pm usino buonsenso" (Di lunedì 27 luglio 2020) Milano, 27 luglio 2020 - Piero Bassetti, classe 1928, primo presidente della Lombardia, dal '70 al '74, una lunga carriera politica e imprenditoriale. Il governatore Fontana è indagato nell'inchiesta ... Leggi su ilgiorno

IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Inchiesta camici, #Fontana indagato per #frode dalla procura di Milano per il casi #camici #AGI - PetrazzuoloF : RT @Agenzia_Italia: Inchiesta camici, #Fontana indagato per #frode dalla procura di Milano per il casi #camici #AGI - Agenzia_Italia : Inchiesta camici, #Fontana indagato per #frode dalla procura di Milano per il casi #camici #AGI - ilfiltro : #Salvini sui nuovi casi : 'Ho paura che il governo sparga infetti'. (Sherlock Holmes) Sempre Salvini su scandalo ca… -