Campidoglio, accordo con Unindustria a favore beni (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma – Unindustria al fianco di Roma Capitale per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale della citta’, a partire da Villa Borghese. È di oggi la firma di un protocollo d’intesa, che nella sua fase sperimentale durera’ due anni, in base a cui Unindustria fara’ da “cerniera” tra le sue imprese e l’amministrazione, promuovendo tra gli iscritti atti di mecenatismo e anche di sponsorizzazione a favore dei beni in capo al Campidoglio attraverso una “procedura trasparente” che terra’ conto dell’elenco stilato dalla Sovrintendenza dei sito bisognosi di fondi. “Roma ha un patrimonio immenso, uno dei piu grandi del mondo: il Centro storico, sito Unesco dal 1980, ha una superficie di 1.469 ettari su cui sono ... Leggi su romadailynews

É stata firmata questa mattina in Campidoglio dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi ... beni culturali di competenza della Sovrintendenza Capitolina. Si tratta del primo accordo tra Roma Capitale e ...

Roma:Patto 'mecenate' Comune-Unindustria,idea Villa Borghese

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Il Campidoglio e Unindustria insieme per la tutela, la promozione e la valorizzazione del patrimonio archeologico e dei beni culturali di competenza della Sovrintendenza della ...

