Call of Duty: Black Ops Cold War è realtà? Un'immagine promozionale potrebbe aver svelato il gioco (Di lunedì 27 luglio 2020) Il vociferato Call of Duty: Black Ops Cold War torna al centro dei rumor, questa volta per gentile concessione di quella che sembra una campagna marketing del marchio di snack Doritos.Al momento, le immagini trapelate non sono state verificate ma ModernWarzone riferisce che gli scatti dell'imballaggio promozionale non solo confermano le voci secondo cui il prossimo gioco COD sarà chiamato Cold War, ma rivelano anche il logo del gioco.Basandoci sulla presunta campagna marketing trapelata in rete, probabilmente il nuovo capitolo della serie arriverà nel mese di ottobre 2020, ovvero la tipica finestra di lancio annuale di Call of Duty. L'immagine promozionale, rivela che dal ... Leggi su eurogamer

StutoAlberto : Buongiorno #ASUS, ho un problema con le rog Delta.principalmente quando gioco a call of duty warzone. Nella regist… - Reyland0 : Call of Duty se apoderó de mi tiempo libre. - CurryChan20 : @lollapalooza parece la intro de un call of duty - kikikittycat2 : ajajjdjskjfkgkajdks,, ok im going to play call of duty until 3am bYe - Untal_eloy : Necesito gente para armar una Squad en Call of duty -