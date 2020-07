Verona-Lazio, gol di Correa: tiro deviato e 1-3 (VIDEO) (Di domenica 26 luglio 2020) La Lazio probabilmente chiude i conti. Nel match contro il Verona, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, i ragazzi di Simone Inzaghi trovano la rete dell’1-3 grazie all’argentino Correa che viene servito da Milinkovic-Savic. Il tiro, deviato da Gunter, beffa Radunovic e porta i biancocelesti a pari punti con l’Atalanta, a -1 dall’Inter. Leggi su sportface

