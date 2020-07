Ultime Notizie Roma del 26-07-2020 ore 18:10 (Di domenica 26 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferri circa 140 persone su demarcazioni Sono in difficoltà nel Mediterraneo in zona maltese a darne notizia e alla rampon una prima barca con il motore in avaria a bordo a 95 migranti e sta in acqua un’altra barca trasporta 45 persone siamo morendo il Grido disperato delle persone che le Mercantile è a circa 20 miglia dalla barca potrebbe ricevere l’ordine di soccorrere riferisci a uno ma le forze armate maltesi non rispondono per il momento alle chiamate andiamo negli Stati Uniti si è trasformata in una vera e propria rivolta nelle parole delle stesse autorità la protesta di ieri a Seattle contro il razzismo e l’uso eccessivo della forza da parte della polizia con un bilancio a fine giornata di almeno 45 arresti ... Leggi su romadailynews

