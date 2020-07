Stellan Skarsgård in orizzontale? Il buffo cartello di sicurezza in un negozio londinese (Di domenica 26 luglio 2020) Un negozio londinese a tema scandinavo ha usato Stellan Skarsgård e la sua famiglia come esempio per spiegare la distanza di sicurezza. Un negozio londinese a tema scandinavo ha usato Stellan Skarsgård e la sua famiglia come esempio per spiegare la distanza di sicurezza. Lo ha svelato su Twitter il regista inglese Edgar Wright, postando una foto del cartello che si può vedere all'interno di ScandiKitchen, un bar e negozio di alimentari della capitale britannica che vende prodotti svedesi. Questo il testo del cartello: "Il distanziamento sociale è figo. Mantenete una distanza di 2 metri. (più o meno la lunghezza di un alce - o di uno Skarsgård ... Leggi su movieplayer

aleechaye : Stellan Skarsgård è la cosa più bella di questo film - strangerrkid : A volte mi stupisco che siano tutti così boni poi mi ricordo che son figli di Stellan Skarsgård e capisco molte cose -

