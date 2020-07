Sant'Elena, viaggio nell'isola misteriosa (Di domenica 26 luglio 2020) C’è un luogo della Terra che spesso anche le mappe dimenticano e dove nessuno fa domande agli stranieri, ritenendo che chi ha fatto un viaggio fin lì avrà avuto i suoi buoni motivi. È un’isola di cui tutti hanno letto sui libri, ma senza mai considerarla un’opzione: Sant’Elena ha infatti cambiato il corso della storia occidentale − accogliendo tra le sue scogliere l’ultimo esilio di Napoleone Bonaparte dal 1815 al 1821, anno della sua morte −, ma laggiù, in pieno Atlantico, ne è stata scritta un’altra. Oggi il viaggio consiste nel centrare una coincidenza da Johannesburg, Sudafrica, e proseguire sei ore verso un punto minuscolo dell’oceano, tra la Namibia e il Brasile. Un tempo si poteva arrivare in ... Leggi su gqitalia

jobsocialeu : Centri Vitaldent - Cagliari - Per il nostro Centro Odontoiatrico di Quartu Sant'Elena cerchiamo un: ODONTOIATRA SEN… - gaiaismoody : Datene uno al sindaco di Quartu Sant'Elena, lo pago io - frankspicc : RT @MatteoMascia: Il meraviglioso mondo dello #smartworking. A Quartu Sant'Elena - terza città della Sardegna - è stato denunciato come ci… - MatteoMascia : Il meraviglioso mondo dello #smartworking. A Quartu Sant'Elena - terza città della Sardegna - è stato denunciato co… - Roma_sprint : Colle dell'Orso che svetta su Frosolone (Isernia) e su Sant'Elena Sannita (Isernia), in Molise. Per una gita in alt… -