Roma-Fiorentina 2-1, il tabellino (Di domenica 26 luglio 2020) Roma - La Roma supera 2-1 la Fiorentina e allunga sul Milan. Giallorossi in vantaggio nel finale di primo tempo con un rigore di Veretout , poi la viola pareggia in apertura di ripresa con il colpo di ... Leggi su corrieredellosport

ASRomaEN : ?????? MATCHDAY ?????? ?? Fiorentina ?? Stadio Olimpico ? 19:30 ?? Forza Roma! ?? #ASRoma #RomaFiorentina - acffiorentina : SUPER TERRACCIANO | ?? 85' Pietro para tutto ma contro di lui fischiato alla fine un rigore improbabile Roma ?? Fio… - acffiorentina : MILENKOVIIIIIIIIIIIIIIIIIIC | ?? Goal del pareggio con un perfetto colpo di testa di Milenkovic. Roma ?? Fiorenti… - siamo_la_Roma : ?? Le parole di Paulo #Fonseca ?? Il tecnico giallorosso ?? Al termine della gara contro la #Fiorentina #ASRoma - roma_magazine : SERIE A - Roma-Fiorentina 2-1, Veretout stende la viola -

Dopo sei risultati utili termina la striscia positiva della Fiorentina, sconfitta allo stadio Olimpico contro la Roma: 2-1 il punteggio per i giallorossi, a segno per due volte dal dischetto con l'ex ...Con cinque vittorie nelle ultime sei giornate la Roma vede i gironi di Europa League. Sei punti rimasti sul campo e quattro di vantaggio sul Milan sesto, che ha frenato contro l'Atalanta. In una parti ...