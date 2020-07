Roma-Fiorentina 2-1, Iachini: “Rigore? L’azione andava fermata prima” (Di domenica 26 luglio 2020) “Ho un ottimo rapporto con la società e con l’ambiente. I ragazzi sono stati bravi e stanno spingendo ancora. Oggi non avevamo tante energie, ma stavamo tenendo la partita. L’episodio del rigore ci ha lasciato un po’ di amarezza, perché la palla è stata prima toccata dall’arbitro e l’azione andava fermata prima. Questo è il rammarico, poi non spetta a me dire se il rigore sia stato giusto o meno”. Lo ha dichiarato il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini al termine della sconfitta contro la Roma. “Oggi abbiamo sbagliato molto sul piano tecnico nella prima parte di gara. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e non ci siamo fermati sull’1-1 ma ci è mancato l’ultimo passaggio – ha proseguito ... Leggi su sportface

ASRomaEN : ?????? MATCHDAY ?????? ?? Fiorentina ?? Stadio Olimpico ? 19:30 ?? Forza Roma! ?? #ASRoma #RomaFiorentina - acffiorentina : SUPER TERRACCIANO | ?? 85' Pietro para tutto ma contro di lui fischiato alla fine un rigore improbabile Roma ?? Fio… - acffiorentina : MILENKOVIIIIIIIIIIIIIIIIIIC | ?? Goal del pareggio con un perfetto colpo di testa di Milenkovic. Roma ?? Fiorenti… - roma_magazine : ROMA - Fonseca: 'Zaniolo ha grandi qualità ma è giovane, con la Fiorentina vittoria importante' - siamo_la_Roma : ?? Parla #Iachini ? Il tecnico viola ?? Dopo il ko dell'Olimpico #ASRoma -