Paratici: “Sarri merita di stare alla Juventus. Lo Scudetto non sarebbe una liberazione delle critiche” (Di domenica 26 luglio 2020) Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara Juventus-Sampdoria, che può valere lo Scudetto per i bianconeri. Ecco le parole del dirigente bianconero: Sarri è il protagonista della stagione della Juventus: “Sì, senz’altro è un protagonista. Mi ha fatto molto piacere ascoltare quello che ha detto Matteo Marani, ha una grande preparazione, ha elencato tutte cose molto vere che ha fatto Maurizio nella sua carriera, ha fatto una scalata incredibile, si è meritato questa posizione di allenatore della Juventus, ha fatto molto bene al Chelsea, ha fatto molto bene al Napoli e quindi è nel posto che si merita”. A ... Leggi su alfredopedulla

