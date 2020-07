NBA 2019/2020: vincono i Pelicans, Spurs K.O (Di domenica 26 luglio 2020) Proseguono le amichevoli al Wide World of Sports Complex di Orlando. Sono sei le partite che si sono giocate nella notte, in campo due italiani. vincono i Pelicans sui Nuggets con il punteggio di 119-104, Nicolò Melli chiude con 6 punti, due rimbalzi e una stoppata in 13 minuti. San Antonio cede invece contro Brooklyn per 124-119 ma Marco Belinelli è fra i più positivi negli Spurs (14 punti, due rimbalzi e tre assist). Fra gli uomini di Popovich in evidenza Derrick White (22 punti), LeVert (27 punti) il trascinatore dei Nets. Kuzma (25 punti) più di LeBron James (20 pt) mette la firma sulla vittoria dei Lakers su Orlando (119-112) mentre Antetokounmpo (15 punti), Korver (22 punti) e Lopez (21 punti) sono i protagonisti nel 131-123 con cui Milwaukee ha la meglio su Sacramento. Utah di misura su Miami (101-99), ... Leggi su sportface

I New Orleans Pelicans hanno sconfitto i Denver Nuggets per 119-104 nello scrimmage di sabato a Orlando precedente la ripartenza del campionato NBA 2019-20. Chiuso il primo quarto 33-20 grazie al quin ...

Con Eboua verso il draft Nba: perché il lavoro mentale conta come quello in campo

Quando hai in testa solo un obiettivo, quando sei così concentrato che lavori ogni giorno per migliorarti, per raggiungere il tuo sogno, persino le vacanze diventano un problema. Paul Eboua non ha nes ...

