Matrimonio a prima vista, un’altra coppia si separa: di chi parliamo? (Di domenica 26 luglio 2020) Questo articolo Matrimonio a prima vista, un’altra coppia si separa: di chi parliamo? . Matrimonio a prima vista sbaglia ancora: un’altra coppia formata dagli esperti del programma ha deciso di separarsi: di chi si tratta? Matrimonio a prima vista è il programma, in onda su Realtime, in cui un team di esperti decide, attraverso metodi rigorosamente scientifici, di abbinare alcune persone che si sposeranno, senza essersi mai incontrati prima. … Leggi su youmovies

la_tally_ : RT @paulmonite: L'addio al celibato emblema della concezione del matrimonio prigione a cui si è obbligati in qualche modo tant'è che gli a… - Chiara_Riccardo : RT @paulmonite: L'addio al celibato emblema della concezione del matrimonio prigione a cui si è obbligati in qualche modo tant'è che gli a… - _Phinny_ : RT @paulmonite: L'addio al celibato emblema della concezione del matrimonio prigione a cui si è obbligati in qualche modo tant'è che gli a… - pantoclastia : RT @paulmonite: L'addio al celibato emblema della concezione del matrimonio prigione a cui si è obbligati in qualche modo tant'è che gli a… - quietgrandeur : RT @paulmonite: L'addio al celibato emblema della concezione del matrimonio prigione a cui si è obbligati in qualche modo tant'è che gli a… -