Justice League, Zack Snyder "Usare materiale di Joss Whedon? Piuttosto do fuoco al film" (Di domenica 26 luglio 2020) Zack Snyder ha confermato che il suo montaggio di Justice League non conterrà neanche un fotogramma girato da Joss Whedon: 'Lo farei saltare in aria'. Zack Snyder ha confermato che il suo montaggio di Justice League non conterrà neanche un fotogramma girato da Joss Whedon. Il regista lo ha affermato durante il Justice Con, evento organizzato dai fan per promuovere la prossima uscita della cosiddetta Snyder Cut. Questa la frase esatta usata da Zack Snyder: "Distruggerei il film prima di Usare un solo fotogramma che non ho firmato io. È un fottutissimo fatto. Lo farei ... Leggi su movieplayer

