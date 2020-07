Immobile: “Voglio essere capocannoniere della Serie A e vincere anche la Scarpa d’Oro” (Di domenica 26 luglio 2020) Ciro Immobile è semplicemente implacabile. Una tripletta al Verona nel pokerissimo che la Lazio rifila all’Hellas Verona. Immobile sale a quota 34 reti ed è a due passi dal record di Gonzalo Higuain, 36 reti nella stagione 2016: “Mancano 2 partite e 3 gol per il record di Higuain, è un po’ complicato. Gli altri sono più facili, vogliamo arrivare al 2° o 3° posto. Il siparietto con Luis Alberto? Sapevo che anche lui ha obiettivi da raggiungere, ma alla fine l’ho tirato io perché manca poco per il titolo di capocannoniere e per la Scarpa d’oro. Sono davvero soddisfatto, devo ringraziare i miei compagni. Quest’anno sta andando tutto come volevo, siamo di nuovo mentalmente pronti in campo e siamo tornati noi quelli di prima del ... Leggi su alfredopedulla

