Il compagno di Rocco Casalino segnalato all’Antiriciclaggio: «Vittima del trading online, è ludopatico» (Di domenica 26 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (26 luglio)«Sapevo solo che stava facendo un corso per trading, non che avesse investito e perso soldi. Non ha puntato su titoli italiani o che abbiano a che fare con il mio lavoro». Si difende così il portavoce del presidente del consiglio, Rocco Casalino, dallo scandalo che ha investito il compagno José Carlos Alvarez Aguila, segnalato dall’antiriciclaggio della Banca d’Italia. Il tutto è cominciato prima del lockdown per il Coronavirus quando Casalino e Aguila decidono di aprire assieme un sushi bar. L’idea viene viene dal compagno e il portavoce del premier è deciso anche lui a investire. Il trading durante il lockdown Poi arriva la quarantena e Aguila inizia ... Leggi su open.online

