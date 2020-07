Ghost Of Tsushima ha la media voto utente su Metacritic superiore a tutti i giochi PS4 (Di domenica 26 luglio 2020) Gli ultimi mesi sono stati decisamente caldi per PS4, tra l'uscita di The Last of Us Parte 2 e del più recente Ghost Of Tsushima gli utenti Sony hanno avuto diversi titoli da giocare.Una cosa che di recente ha fatto scalpore è la vicenda relativa all'ondata di recensioni negative (su Metacritic) di The Last of Us Parte 2. L'opposto è invece accaduto con la nuova esclusiva PS4 Ghost Of Tsushima, che a quanto pare è stato adorato dal pubblico. Infatti il titolo è riuscito a raggiungere un punteggio di 9.3, ovvero il più alto di tutte le esclusive PS4. "Siamo alla fine del tredicesimo secolo e l'Impero mongolo ha devastato intere nazioni nella sua campagna per conquistare l'Oriente. L'isola di Tsushima è tutto ciò che divide il ... Leggi su eurogamer

