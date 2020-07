Gattuso bacchetta la squadra: "C'è stata qualche festa di troppo, a Napoli si fa fatica a stare in casa..." (Di domenica 26 luglio 2020) Quali obiettivi per il Napoli da qui alla fine della stagione? C'è un campionato da terminare, anche se il significato è nullo per gli azzurri. E poi ci sarà la Champions League col Barcellona. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Gattuso bacchetta la squadra: 'C'è stata qualche festa di troppo, a Napoli si fa fatica a stare in casa...' - infoitsport : Napoli, altra prova a basso ritmo: Gattuso bacchetta squadra ed arbitro - news24_napoli : Napoli, altra prova a basso ritmo: Gattuso bacchetta squadra ed arbitro… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso bacchetta Rino Gattuso bacchetta il Napoli Virgilio Sport Gattuso bacchetta la squadra: "C'è stata qualche festa di troppo, a Napoli si fa fatica a stare in casa..."

E poi ci sarà la Champions League col Barcellona. Degli obiettivi ha parlato Rino Gattuso in conferenza stampa: "Di non essere spenti, lavorare dopo una vittoria come la nostra non è facile, ci sta un ...

Napoli, altra prova a basso ritmo: Gattuso bacchetta squadra ed arbitro

L'amarezza del tecnico dopo la sconfitta - si legge a pagina 20 - contro i ducali: "Stiamo arrancando e prendiamo troppi gol, non mi piace questo modo di… Leggi ...

E poi ci sarà la Champions League col Barcellona. Degli obiettivi ha parlato Rino Gattuso in conferenza stampa: "Di non essere spenti, lavorare dopo una vittoria come la nostra non è facile, ci sta un ...L'amarezza del tecnico dopo la sconfitta - si legge a pagina 20 - contro i ducali: "Stiamo arrancando e prendiamo troppi gol, non mi piace questo modo di… Leggi ...