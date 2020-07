Funzione Multidispositivo: la novità di WhatsApp (Di domenica 26 luglio 2020) L’app di messaggistica WhatsApp sta portando avanti i lavori sulla Funzione Multidispositivo, con la quale gli utenti potranno usare lo stesso profilo su più dispositivi contemporaneamente. Per ora, l’opzione è ancora in via di sviluppo, sono infatti partiti solamente dei test interni, allo scopo di migliorarla, ma potrebbe arrivare presto. Prepariamoci ad accoglierla, scoprendo cos’è e come Funzionerà. Cos’è la Funzione Multidispositivo Secondo alcune indiscrezioni sul Web, pare che nel codice della versione 2.20.196.8 di WhatsApp beta, siano state scoperte alcune novità sul nuovo strumento. Sembra che si potrà utilizzare lo stesso account WhatsApp su un massimo di quattro ... Leggi su quotidianpost

