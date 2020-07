Fiume Sarno: inaugurati due collettori a Scafati e Pompei (Di domenica 26 luglio 2020) Fiume Sarno: i nuovi impianti serviranno per depurare i reflui equivalenti a 100mila abitanti. Il governatore De Luca: “In corso grande intervento di riqualificazione ambientale”. Nella giornata di ieri, sabato 25 luglio, sono stati inaugurati due collettori a Scafati e Pompei, utili a depurare i reflui equivalenti a 100mila abitanti nell’area del Fiume Sarno (da … Leggi su 2anews

“Per il Sarno qualcosa si muove. Il fiume campano più inquinato d’Europa prova ad avere giustizia. Questa mattina il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha inaugurato il nuovo impianto di depur ...

“Una giornata importante per Scafati, Pompei e tutta l’area dei Comuni del fiume Sarno di questo territorio. Questa mattina abbiamo messo in esercizio il tratto dei due collettori che consentiranno di ...

"Per il Sarno qualcosa si muove. Il fiume campano più inquinato d'Europa prova ad avere giustizia. Questa mattina il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha inaugurato il nuovo impianto di depur ..."Una giornata importante per Scafati, Pompei e tutta l'area dei Comuni del fiume Sarno di questo territorio. Questa mattina abbiamo messo in esercizio il tratto dei due collettori che consentiranno di ...