Esplode il barbecue durante la grigliata al mare: bimbo ustionato dalla fiammata, altri due feriti (Di domenica 26 luglio 2020) Esplode la bombola del gas del barbecue durante la grigliata : ustionati un bambino e due adulti . È successo verso le 14 a Bocca D'anfora, nella zona di Grado in Friuli Venezia Giulia Bombola Esplode ...

Esplode la bombola del gas durante la grigliata: ustionati un bambino e due adulti. È successo verso le 14 a Bocca D'anfora, nella zona di Grado in Friuli Venezia Giulia Secondo le prime informazioni ...ANCONA – E’ in prognosi riservata all’ospedale di Torrette di Ancona, ma non in pericolo di vita il 38enne investito ieri sera da una fiammata mentre accendeva il barbecue di un chiosco davanti Villa ...