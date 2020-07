Bayern Monaco, infortunio Pavard: rischia di saltare la Final Eight di Champions (Di domenica 26 luglio 2020) Brutte notizie per il Bayern Monaco. Benjamin Pavard è stato costretto a fermarsi per infortunio ed ora il terzino francese rischia di saltare la Final Eight di Champions League a Lisbona. Di seguito il comunicato del club bavarese: “L’FC Bayern deve fare a meno di Benjamin Pavard per il momento. Il terzino destro dei campioni tedeschi ha dovuto interrompere l’allenamento della squadra domenica mattina. Un’indagine approfondita del dipartimento medico dell’FC Bayern ha rivelato una lesione al legamento del tarso sinistro». Leggi su sportface

Questa sera l’Inter affronta il Genoa e il tecnico dell’Inter Conte potrebbe schierare ancora titolare Eriksen, dopo la gara di mercoledì contro la Fiorentina. Tra l’ex Tottenham e Conte la scintilla ...

Il Bayern Monaco al lavoro per il rinnovo di Alaba: l’austriaco piace ad Inter, Barcellona e Manchester City. Le ultime di CM.IT David Alaba resta sempre uno dei protagonisti assoluti del mondo Bayern ...

Il Bayern Monaco al lavoro per il rinnovo di Alaba: l'austriaco piace ad Inter, Barcellona e Manchester City. Le ultime di CM.IT David Alaba resta sempre uno dei protagonisti assoluti del mondo Bayern ...