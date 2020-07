Battiti Live 2020, cast: cantanti prima puntata (Di domenica 26 luglio 2020) Torna anche quest’estate Battiti Live, l’evento musicale organizzato da Radionorba e che da qualche anno viene mandato in onda a Livello nazionale da Italia 1. In seguito alla pandemia, però, quest’anno i concerto non saranno itineranti, ma si svolgeranno in un’unica città, ovvero Otranto, con collegamenti con alcune città della Puglia da cui il pubblico farà sentire il proprio calore agli artisti che saliranno sul palco. A condurre quest’edizione ci saranno ancora il direttore artistico Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, mentre la webstar Mariasole Pollio sarà in collegamento dalle altre città. Il programma va in onda la domenica su Telenorba, Radionorba e Radionorba Tv, mentre il lunedì sarà sarà trasmesso da Italia 1. ... Leggi su ascoltitv

