Xavi positivo: 'Sto bene, presto tornerò ad allenare' (Di sabato 25 luglio 2020) Xavi Hernandez positivo al coronavirus. L'ex stella del Barcellona , 40 anni, oggi allenatore dell'Al Sadd in Qatar, l'ha comunicato sul suo profilo Instagram. 'Sto bene e non ho sintomi particolari, ... Leggi su gazzetta

Eu_Sou_O_Hacker : RT @CorSport: #Xavi positivo al #Coronavirus: l'annuncio sui social ?? - RSIsport : ??????? lo spagnolo Xavi, attualmente tecnico in Qatar, è risultato positivo al COVID-19, ma sta bene #RSISport - UgoBaroni : RT @CorSport: #Xavi positivo al #Coronavirus: l'annuncio sui social ?? - UgoBaroni : RT @SkySport: Coronavirus, Xavi positivo al test: 'Sto bene, tornerò presto' - MazelliSofia : RT @TuttoMercatoWeb: Xavi positivo al COVID-19 e assente alla ripresa del calcio qatariota: 'Ma sono in perfetto stato' -

Ultime Notizie dalla rete : Xavi positivo

Xavi Hernandez positivo al coronavirus. L’ex stella del Barcellona, 40 anni, oggi allenatore dell’Al Sadd in Qatar, l’ha comunicato sul suo profilo Instagram. “Sto bene e non ho sintomi particolari, m ...-L'ex centrocampista del Barcellona Xavi è risultato positivo al COVID-19. Lo ha annunciato lo stesso 40enne, attualmente allenatore dell'Al-Sadd, in Qatar, sul proprio profilo Instagram. Il catalano, ...