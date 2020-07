Whirlpool regala buoni spesa: esplode protesta operai (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Whirlpool ti regala la spesa”. E’ bufera sui social per un post pubblicato sulla pagina Facebook di Euronics Gruppo Tufano. “Dal 01/07 al 15/09/2020, acquistando un frigorifero Whirlpool, riceverai inregalo un buono spesa” si legge nell’inserzione social che, manco a dirlo, ha scaturito un mare di polemiche tra gli operai napoletani che si sono scagliati sotto il post promozionale. La Whirlpool, che oggi rischia di mandare a casa circa mille lavoratori in tutta la Campania, ha così sponsorizzato insieme a Tufano la vendita di frigoriferi con buono spesa di 200 euro per riempire il frigo, una contraddizione che fa infuriare ancor di più i ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool regala Whirlpool regala buoni spesa: esplode protesta operai anteprima24.it