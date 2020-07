Vi ricordate il 'miracoloso' Avigan? Il Giappone lo testa: 'Farmaco inutile' (Di sabato 25 luglio 2020) Ve lo ricordate? Nei mesi scorsi l'antivirale favipiravir, conosciuto con il nome commerciale di Avigan, balzò agli onori della cronaca nazionale come potenziale trattamento efficace contro il ... Leggi su globalist

tittimaestra : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : ricordate miracoloso

Globalist.it

Ve lo ricordate? Nei mesi scorsi l'antivirale favipiravir (conosciuto con il nome commerciale di Avigan) balzò agli onori della cronaca nazionale come potenziale trattamento efficace contro il coronav ...Giovanni D'Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, ricorda ai genitori che lasciare un bambino, anche solo per pochi minuti, per giunta con una finestra aperta, è reato di abbandono di minore.