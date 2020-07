Uomini e Donne, Nicola Vivarelli aspetta Gemma: “Le altre donne? Evito le tentazioni!” (Di sabato 25 luglio 2020) Nicola Vivarelli attuale giovane cavaliere del trono over di Uomini e donne sembra non mollare la presa e continua, anche se a distanza, a corteggiare Gemma Galgani che invece sta provando ad ignorare le sue attenzioni. Nicola dopo qualche uscita su Instagram dove ha riferito che non comprende perchè la dama non si faccia trovare e perchè il più delle volte non risponde alle sue chiamate ha rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e donne a cui ha riferito che in questo momento ignora le richieste e le avances delle altre donne perchè dedito solo a Gemma. Il cavaliere ha spiegato: “Capita spesso che ... Leggi su quotidianpost

