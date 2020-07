Traffico Roma del 25-07-2020 ore 13:30 (Di sabato 25 luglio 2020) Luceverde Roma per ritrovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi non molto Traffico registrato in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare sulle strade consolari resta qualche disagio sulla via Ardeatina interessata da incolonnamenti tra il raccordo anulare via di torricola nelle due direzioni la causa una riduzione di carreggiata ci sono problemi non sono Roma-napoli l’incendio di un veicolo sta provocando incolonnamenti Per oltre un km tra Valmontone Anagni Fiuggi in direzione di Napoli ricordiamo che da qualche giorno via di Tor Bella Monaca è chiusa al Traffico per accertamenti tecnici in corrispondenza del ponte di via del fuoco sacro chi proviene da via di Tor Bella Monaca diretto a via Casilina deve svoltare su via Domenico parasacchi chi ... Leggi su romadailynews

romadailynews : Traffico Roma del 25-07-2020 ore 13:30: Luceverde Roma per ritrovati dalla redazione Studio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 25-07-2020 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2020 ore 13:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - CristopherGius1 : RT @romamobilita: Al Circo Massimo, stasera nuovo appuntamento con la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma. Dalle 20,30, chiusure… - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli fine traffico bloccato causa fumo tra Svincolo Colleferro (Km 592,5) e A1 Svincolo Anagni - Fiuggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 25-07-2020 ore 11:30 RomaDailyNews Pa: Dadone, lavoro sia orientato a risultato, smart working giova anche ad ambiente

Roma, 25 lug 13:01 - (Agenzia Nova) - Il ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone ritiene che cambierà la natura del lavoro. Occorre superare il "feticcio della politica" dello stare fi ...

Parcheggi di Piazzale Roma esauriti

La Polizia locale comunica che i parcheggi di Piazzale Roma sono esauriti, traffico deviato al Tronchetto ...

Roma, 25 lug 13:01 - (Agenzia Nova) - Il ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone ritiene che cambierà la natura del lavoro. Occorre superare il "feticcio della politica" dello stare fi ...La Polizia locale comunica che i parcheggi di Piazzale Roma sono esauriti, traffico deviato al Tronchetto ...