PS5 avrà 'un primo anno di vita molto intenso', parola dell'insider Shinobi (Di sabato 25 luglio 2020) La next gen è ormai alle porte e Sony ha da poco presentato la sua PS5, pur mancando all'appello diverse importanti informazioni (come ad esempio i prezzi delle due varianti) i preorder per la nuova piattaforma sono andati alle stelle.In questa sorta di caos, il famoso insider Shinobi ha deciso di aggiungere altra carne al fuoco con la pubblicazione di un post in cui dice che il primo anno di vita di PS5 sarà molto intenso.Naturalmente non abbiamo alcuna idea su cosa possa significare questa dichiarazione, e non si può nemmeno escludere sia tutta una provocazione. Non ci resta che attendere per saperne di più.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Ad aprile, il di solito molto affidabile Bloomberg ha affermato che il Covid-19 e componenti costose avevano avuto alcuni effetti negativi sui piani di produzione di Sony per PlayStation 5, quindi a m ...

