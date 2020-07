Pane precotto: non si può vendere senza confezione (Di sabato 25 luglio 2020) Pane precotto e rispetto delle norme sull'etichettaturaLe regole sull'etichettatura discriminano chi vende il Pane precotto?L'etichettatura del Pane precotto è prevista per tutelare il consumatorePane precotto e rispetto delle norme sull'etichettaturaTorna su Con l'ordinanza n. 14712/2020 (sotto allegata) la Cassazione delinea le ragioni che differenziano la disciplina del Pane fresco da quello precotto, chiarendo che le regole sull'etichettatura e il confezionamento del Pane precotto non sono stabilite per discriminare chi produce questo tipo di Pane rispetto al fresco, ma solo per informare il consumatore sul processo produttivo del prodotto acquistato. ... Leggi su studiocataldi

