Nettuno, 3 nuovi casi di Coronavirus in un giorno (Di sabato 25 luglio 2020) Tre nuovi casi di Coronavirus sono stati registrati sul territorio di Nettuno dalla Asl Roma 6. Si tratta di due cittadini originari del Bangladesh già in isolamento perché conviventi del 41enne bengalese risultato positivo al Covid nei giorni scorsi. Il terzo caso riguarda una donna italiana, classe 1934, sottoposta al test mentre era in fase di pre ospedalizzazione all’Istituto Tumori Regina Elena – Ifo. Restano in isolamento domiciliare marito e moglie di Nettuno risultati positivi lo scorso 30 giugno. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

