Napoli-Sassuolo, le formazioni ufficiali (Di sabato 25 luglio 2020) Sono state rese le formazioni ufficiali di Napoli e Sassuolo gara in programma alle ore 21:45. Queste le scelte dei due allenatori: Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Lobotka, Ruiz; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traorè; Caputo. All. De Zerbi Foto: sito ufficiale Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

