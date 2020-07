MotoGP, seconda pole di fila da urlo per Quartararo. Marquez ci prova, ma cede: non correrà (Di sabato 25 luglio 2020) A Jerez abbiamo assistito ad una sessione di qualifiche elettrizzante. Fabio Quartararo conquista la seconda pole di fila soffiando la prima posizione ad un grande Vinales. Il francese ha strappato il primo posto di soli 95 millesimi mentre più staccato in terza posizione troviamo Pecco Bagnaia. Anche Valentino Rossi ritrova il sorriso piazzandosi al quarto posto in griglia.Marquez NON CORRERÀcaption id="attachment 852321" align="alignnone" width="300" MotoGP (Getty images)/captionA quattro giorni dall'operazione all'omero Marc Marquez aveva deciso di scendere in pista, ma dopo aver affrontato Libere4, Libere3 e Q1 lo spagnolo è tornato ai box. Troppo intenso il dolore di una frattura freschissima e che probabilmente lo terrà fuori per gran ... Leggi su itasportpress

Eurosport_IT : DUE SU DUE! Seconda pole per Quartararo ??? Bagnaia terzo, Rossi quarto! ?????? #AndaluciaGP | #MotoGP - DBDeiman : Un lungo all'ultima curva nega una potenziale seconda fila a Nakagami, autore di un super weekend fin qui. Super su… - realzebro : #MotoGP - Seconda pole consecutiva per @FabioQ20 . @mvkoficial12 secondo, dietro @PeccoBagnaia e @ValeYellow46 .… - GiorgioGaudio : Ma perché un team serio come Honda HRC fa guidare la seconda moto al fratello di #Marquez quando ci sono tanti pilo… - motomondiale : Miguel Oliveira e Franco Morbidelli si collocano rispettivamente in prima e seconda posizione nel primo turno di qu… -