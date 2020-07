LIVE – MotoGP, GP Andalusia Spagna Jerez 2020: le prove libere 3 (DIRETTA) (Di sabato 25 luglio 2020) La DIRETTA LIVE scritta delle prove libere 3 al Gran Premio di Andalusia, valevole per il secondo appuntamento della stagione 2019 di MotoGP. Dopo la prima giornata sul circuito Angel Nieto di Jerez, i piloti sono pronti a scendere in pista per la terza sessione a partire dalle ore 9:55 di sabato 25 luglio. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP di Andalusia con aggiornamenti in tempo reale tramite dirette scritte, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA 9:50 Buongiorno gentili lettori di Sportface.it e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta delle prove libere 3 al GP di ... Leggi su sportface

motorboxcom : #MotoGP #AndaluciaGP Segui #live con Motorbox la terza sessione di prove libere da Jerez! #FP3 - gponedotcom : FP3 Andalusia MotoGP: LIVE da Jerez, l'ora della verità per Marquez: Alle 10 Marc salirà in sella per la prima volt… - FormulaPassion : #MotoGP | #AndaluciaGP 2020, #FP3: attesa per #Marquez – DIRETTA - OA_Sport : LIVE MotoGP, DIRETTA GP Andalucia 2020: via alla FP3 con Valentino Rossi e Marc Marquez! - giovannizam : #MotoGP finite le FP3 Moto3 #AndaluciaGP fra poco in #diretta su @Moto_it il ritorno in pista di @marcmarquez93 -