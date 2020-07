In Cina torna il calcio: il Wuhan Zall gioca, vince e ritrova il sorriso (Di sabato 25 luglio 2020) La Cina ritrova qualche sorriso. Anche nel Paese da cui è partita la pandemia di Coronavirus si torna a giocare a calcio dopo mesi terribili. Centottantaquattro giorni dopo l’inizio del lockdown a Wuhan, il 23 gennaio, anche la squadra del capoluogo dell’Hubei, primo focolaio noto al mondo, è tornata a disputare una partita della Super League. Il Wuhan Zall ha battuto 2-0 il Qingdao Huanghai. Prima del calcio d’inizio il minuto di silenzio in memoria delle vittime. Si giocava a Suzhou, nella parte sud-orientale del Paese, dove si disputeranno molte altre gare. L’altra sede della partite è Dalian, ma la vittoria del ... Leggi su calcioweb.eu

Accelera la pandemia da coronavirus nel mondo. Sono ormai più di 15.700 i casi confermati, di cui un terzo esplosi nel solo mese di luglio. Solo venerdì i nuovi contagi sono stati quasi 285 mila (284.

Covid: sollievo per Bolsonaro, nuovo record in Romania

Record in Romania - In Europa, la prima ad aver affrontato l'epidemia dopo la Cina, torna l'allarme soprattutto nei Balcani, a partire dalla Romania, dove anche oggi si contano altri 1.284… Leggi ...

