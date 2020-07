Immutati problemi connessione Garmin Connet anche il 25 luglio, terzo giorno server down (Di sabato 25 luglio 2020) Ha quasi dell'inverosimile la vicenda legata ai problemi connessiuoni Garmin Connect. Siamo esattamente al terzo giorno di server down per il servizio che continua a non funzionare a dovere oramai da giovedì scorso, lasciando a piedi numerosi clienti. Nulla sembra essere stato fatto per risolvere la situazione o, in ogni caso, le anomalie sono così vistose da non riuscire ad essere ancora risolte. Riavvolgendo il nastro dell'incresciosa vicenda, va detto che da giovedì scorso molti utenti hanno iniziato a registrare problemi con il loro dispositivo Garmin. In particolar modo il riferimento è a device per il tracciamento dell'attività sportiva che hanno cominciato a monitorare alcuna sessione di lavoro in ogni suo ... Leggi su optimagazine

