Grande Fratello Vip, il possibile cast: quanti nomi importanti! (Di sabato 25 luglio 2020) Il cast del GF Vip di Alfonso Signorini potrebbe arricchirsi di nomi importanti per l’edizione del 2020. Ma tra indiscrezioni e smentite c’è già un rifiuto Il Grande Fratello Vip si prepara a ripartire per la stagione estiva. Alfonso Signorini è al lavoro infatti per preparare la quinta edizione del noto reality, che promette un cast di altissimo livello. Tra i tanti rumors sui possibili partecipanti ci sono nomi del calibro di Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando e Andrea Roncato, mentre è già arrivato invece il rifiuto di Maddalena Corvaglia alla partecipazione. “In rete circolano nomi di un certo perso per il Grande Fratello Vip” ha detto Giancarlo De Andreis nella sua ... Leggi su bloglive

UtenteIncazzat1 : Ma se Tadicone non moriva, #Casalino avrebbe vinto il grande fratello che lo ha portato ai vertici della politica?… - UtenteIncazzat1 : @AntonelloZedda @AlbertoBagnai @pbecchi @GiuseppePalma78 lo ha deciso il confessionale del grande fratello a telecamere spente - tonymeola : RT @LaVeritaWeb: Il cubano, compagno del portavoce di Giuseppe Conte, finito sotto controllo per «scommesse» in Borsa con una carta di cred… - TRASHPERSON18 : Grande Fratello 11 (2011): Davide Baroncini si scontra pesantemente con l’ex fidanzato di Rosa Baiano - ColTempo : Ma solo io ogni volta che vedo casalino, penso a quando dentro la casa del Grande fratello dichiarò di averlo storto? -