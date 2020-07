Genoa-Inter, le probabili formazioni del match (Di sabato 25 luglio 2020) Al “Luigi Ferraris”, Genoa-Inter si sfidano nel match valido per la 36^ giornata di Serie A: le probabili formazioni della partita Il “Luigi Ferraris” è pronto ad aprire la scena a Genoa-Inter, partita valida per il 36° turno in Serie A. La squadra di Conte vuole il 2° posto in classifica e superare l’Atalanta (fermata sull’1-1 dal Milan) per poi sperare in un ulteriore passo falso della Juventus in vetta per vedere riaperto il discorso Scudetto. I nerazzurri vogliono riscattare i due pareggi consecutivi contro Roma e Fiorentina. Dall’altra parte, il Genoa è reduce da due vittorie di fila e culla il sogno dei 3 punti per costringere il Lecce (distante 4 punti) alla vittoria a ... Leggi su zon

Inter : ?? | ALLENAMENTO Verso #GenoaInter, seduta mattutina per i nerazzurri ?? Guarda la gallery completa ??… - Inter : ?? | PARTENZA Squadra in partenza verso Genova, stasera alle 1?9?:3?0? c'è #GenoaInter ?? Tutte le foto ??… - EasyGadget_ID : RT @DiMarzio: #Inter, la probabile formazione contro il #Genoa - fcin1908it : CdS – Genoa-Inter, ancora fuori Brozovic e Lautaro: un dubbio per Conte, Eriksen… - Mediagol : #VIDEO #Genoa-#Inter, Ranocchia in difesa e Lukaku in attacco: così i nerazzurri in campo a Marassi -