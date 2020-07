Genoa-Inter, le formazioni ufficiali (Di sabato 25 luglio 2020) Di seguito le formazioni ufficiali di Genoa-Inter: Genoa (3-5-2): Perin; Zapata, Romero, Goldaniga; Ankersen, Rovella, Behrami, Jagiello, Criscito; Favilli, Pinamonti. Allenatore: Davide Nicola.Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Godin; Moses, Gagliardini, Brozovic, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte. FOTO: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

