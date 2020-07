Etro dalla parte dei lupi (e del WWF) (Di sabato 25 luglio 2020) Ogni anno in Italia 300 lupi muoiono per bracconaggio. WWF Italia è impegnata dagli anni Settanta a combattere l'estinzione di questo animale ed Etro, da oggi, è al suo fianco. La maison, attenta ai temi di tutela ambientale, entra nella cerchia dei donatori che si spendono in favore di questo animale, vittima soprattutto della disinformazione. Convivere con i lupi non solo è possibile, ma anche auspicabile. Eliminano le carcasse e hanno una funzione di controllo demografico sulle specie loro prede, la presenza dei lupi è cruciale per l'ecosistema: studi condotti in Nord America hanno dimostrato che la presenza del predatore, attraverso azioni a cascata, influisce positivamente anche sulla vegetazione e, addirittura, sulla stabilità delle sponde fluviali, arrivando ... Leggi su gqitalia

