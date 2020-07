È scomparso il senatore Giulio Maceratini: fu parlamentare con Msi e An (Di sabato 25 luglio 2020) È scomparso all'età di 82 anni Giulio Maceratini, prestigiosa figura della destra italiana e romana. Da tempo conviveva con seri problemi di salute e donna Lucia lo ha assistito fino all'ultimo momento nella loro casa di Trastevere. Maceratini fu parlamentare del Msi e poi per Alleanza nazionale per diverse legislature e anche capogruppo al Senato nella dodicesima e nella tredicesima legislatura. Ebbe anche una breve esperienza al Parlamento europeo nel 1988, subentrando a Pino Romualdi. Leggi su iltempo

POPOLOdiTWlTTER : È scomparso il senatore Giulio Maceratini: fu parlamentare con Msi e An ?? RIP - aspide_l : Marco Rubio senatore repubblicano della Florida, già candidato alla presidenza USA, per commemorare John Lewis atti… -

Ultime Notizie dalla rete : È scomparso senatore Coronavirus: 'rissa' al Senato, dem Mirabelli spintonato da leghista davanti a buvette Affaritaliani.it