Dove andrà a finire la cometa Neowise? (Di sabato 25 luglio 2020) Le comete sono oggetti meravigliosi. Ci raccontano storie che vengono da lontano sia nel tempo, perché la loro origine risale all’origine stessa del Sistema Solare, che nello spazio, perché spendono la maggior parte della loro vita nei luoghi più remoti del nostro sistema planetario. La cometa C/2020 F3 Neowise non fa eccezione. Scoperta a fine marzo dal telescopio spaziale omonimo, il cacciatore di corpi minori Neowise, il 3 luglio scorso ha raggiunto il perielio, il punto più vicino al Sole di tutta la sua orbita. Il perielio è anche il momento più rischioso per una cometa, che talvolta proprio in quel punto dell’orbita finisce col frammentarsi a causa dell’intensa interazione con la nostra stella (una cosa che abbiamo visto anche di recente con la ... Leggi su wired

