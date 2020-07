Coronavirus, la Germania teme la “seconda ondata”: al via i test in aeroporto (Di sabato 25 luglio 2020) E’ già arrivata la seconda ondata di Coronavirus in Germania? Il grido d’allarme lo ha lanciato il governatore della Sassonia, Michael Kretschmer, che in un’intervista alla Rheinische Post ha affermato che “già da tempo siamo alla seconda ondata: abbiamo tutti i giorni nuovi focolai dai quali potrebbero arrivare numeri di contagi molto alti”. A detta del presidente sassone, ora il compito è di “spezzare” ogni giorni quest’onda con i distretti sanitari tedeschi. “Finora questo riesce in modo straordinario”. In effetti le cifre dei nuovi contagi indicano ultimamente un costante aumento: il Robert Koch Institut (Rki) ha parlato di oltre 820 nuove infezioni al giorno, una media nettamente piu’ alta di qualche settimana fa, quando la crescita di nuovi contagi si ... Leggi su meteoweb.eu

