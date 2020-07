Commessa camici, indagato Fontana (Di sabato 25 luglio 2020) Aperta inchiesta sulla Commessa dei camici. Iscritto sul registro degli indagati Attilio Fontana MILANO – La Procura di Milano ha aperto una inchiesta sulla Commessa dei camici che sarebbe stata affidata dalla Regione alla ditta riconducibile alla moglie (che detiene una quota) e al cognato di Attilio Fontana. La notizia è stata anticipata da Repubblica citando fonti investigative. Un fascicolo che ha visto l’iscrizione sul registro degli indagati del cognato di Fontana e dello stesso Presidente della Regione Lombardia. Inchiesta camici in Lombardia, indagato Attilio Fontana Stando a quanto riferito dall’Ansa, secondo gli inquirenti l’offerta di camici per il ... Leggi su newsmondo

