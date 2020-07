Caso Camici, Fontana indagato. Procura: "Bonifico sospetto a favore del cognato" (Di sabato 25 luglio 2020) Milano, 25 luglio 2020 - Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, risulta indagato dalla Procura di Milano nell'inchiesta sulla fornitura da mezzo milione di euro di Camici e altri ... Leggi su ilgiorno

repubblica : Il governatore della Lombardia Fontana indagato per il caso della fornitura di camici - pfmajorino : Dico solo mammamia. Sennò poi mi date del giustizialista. Il governatore della Lombardia Fontana indagato per il… - MediasetTgcom24 : Caso camici, Fontana indagato per un bonifico da 250mila euro #fontana - laviniamainardi : RT @repubblica: Il governatore della Lombardia Fontana indagato per il caso della fornitura di camici - Mdina1967 : RT @carlakak: Ale Di Battista demolisce Salvini: 'Salvini è uno squallido mediocre, il giorno che smetteranno di chiamarlo Fascista e lo d… -