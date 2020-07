Brescia-Parma, problemi nel riscaldamento per Grassi: gioca Barillà (Di sabato 25 luglio 2020) Arriva un cambio dell’ultimo minuto in casa Parma. Out Grassi a causa di un fastidio avvertito durante il riscaldamento, a centrocampo ci sarà Barillà. FOTO: Twitter Parma L'articolo Brescia-Parma, problemi nel riscaldamento per Grassi: gioca Barillà proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

