Bomba d'acqua nel pomeriggio: strade allagate, grandine e auto bloccate (Di sabato 25 luglio 2020) Una Bomba d'acqua che si è abbattuta nel primo pomeriggio lungo la costa del versante orientale della provincia di Taranto, ha allagato strade e isolato alcune strutture ricettive di San Pietro in ... Leggi su leggo

raffaellapaita : Una bomba d’acqua e il #Seveso è di nuovo esondato. Una storia incredibile: dal 2015 ci sono ben 120mln fermi per l… - SkyTG24 : #Maltempo a #Milano: dall'alba forti piogge si sono abbattute sulla città, causando disagi in diverse zone. La bomb… - SkyTG24 : Maltempo, bomba d'acqua su #Milano: allagamenti - leggoit : Taranto, bomba d'acqua sulla litoranea: strade allagate, grandine e auto bloccate - ebolige : RT @raffaellapaita: Una bomba d’acqua e il #Seveso è di nuovo esondato. Una storia incredibile: dal 2015 ci sono ben 120mln fermi per le ca… -