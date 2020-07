Bimba ferita al supermercato: tolte due schegge di proiettile dalla gamba, sta bene (Di sabato 25 luglio 2020) E' stata operata e sta bene la Bimba di 4 anni che ieri è stata ferita durante una sparatoria a Cormano, nel Milanese, da un rapinatore che ha esploso due colpi. I chirurghi che sono intervenuti in mattinata hanno estratto dalla gamba due schegge del proiettile che le ha sfiorato l'arto. Si trattava di ogive di una Smith&Wesson revolver calibro 38, con cui il 64enne incensurato ha colpito anche una guardia giurata al supermercato Eurospin 1550 euro. Il rapinatore è stato arrestato dai carabinieri di Sesto San Giovanni. "Avevo bisogno di soldi". Così il rapinatore di 64 anni che ieri è stato arrestato dai carabinieri di Sesto San Giovanni, ha giustificato il suo gesto: una rapina compiuta nel tardo ... Leggi su agi

